Алексей Чадаев: «За последние годы общество сильно изменилось»

Как спецоперация влияет на общественные и политические процессы в стране? Что сейчас происходит в отношениях России и США? И почему Новгородская область хорошо подходит для производства дронов? Мыслями об этом поделился философ и генеральный директор НПЦ «Ушкуйник» Алексей Викторович, как вы считаете, сегодня молодежь более аполитична, чем раньше? Или это не так? - В конце 80-х – начале 90-х более политизированным было все общество.