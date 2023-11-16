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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Какие русские товары изменили жизнь королей Англии?

Какие русские товары изменили жизнь королей Англии?

Историческое знакомство англичан с Русью произошло в 1553 году, когда британский король Эдуард VI направил экспедицию из трёх кораблей на поиск альтернативного пути в Индию через Северный Ледовитый океан.

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