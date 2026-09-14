Аргументы недели Рынок труда без гастарбайтеров: почему Россия постепенно перестаёт быть привлекательной для некоторых мигрантов Статистика последних дней рисует картину, которая должна заставить пересмотреть свои подходы как крупных застройщиков, так и сторонников бесконтрольной миграции.
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Странная логика! Получается если убрать всех трудовых мигрантов из России, то зарплаты коренных жителей России вырастут в разы? И пенсии пенсионеров тоже вырастут? У меня один вопрос? А за счет каких резервов? Напомню, что трудовые мигранты в виде налогов приносили в гос бюджет России порядка 200 миллиардов рублей... Конечно не такие грандиозные деньги, но.... Скажу одно! Уход 5 миллионов рабочих с территории РФ не улучшит положение людей населяющих РФ, скорее наоборот....