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Театр абсурда

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Рынок труда без гастарбайтеров: почему Россия постепенно перестаёт быть привлекательной для некоторых мигрантов

Рынок труда без гастарбайтеров: почему Россия постепенно перестаёт быть привлекательной для некоторых мигрантов

Аргументы недели Рынок труда без гастарбайтеров: почему Россия постепенно перестаёт быть привлекательной для некоторых мигрантов Статистика последних дней рисует картину, которая должна заставить пересмотреть свои подходы как крупных застройщиков, так и сторонников бесконтрольной миграции.

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Профиль пользователя Андрей М
Андрей М

Странная логика! Получается если убрать всех трудовых мигрантов из России, то зарплаты коренных жителей России вырастут в разы?   И пенсии пенсионеров тоже вырастут? У меня один вопрос? А за счет каких резервов? Напомню, что трудовые мигранты в виде налогов приносили в гос бюджет России порядка 200 миллиардов рублей... Конечно не такие грандиозные деньги, но....  Скажу одно! Уход 5 миллионов рабочих с территории РФ не улучшит положение людей населяющих РФ, скорее наоборот....