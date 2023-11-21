ИИ и мобильный телефон выявят болезнь Паркинсона за долю секунды

Ученые Петрозаводского государственного университета совместно со специалистом из Кувейтского колледжа науки и технологий создали алгоритм машинного обучения для диагностики и мониторинга болезни Паркинсона по данным электроэнцефалограммы (ЭЭГ), который может использоваться в портативных медицинских приборах.