В ВСУ объясняют потерю позиций в Торецке некомпетентностью командования

Будни мужчин. Все что нам интересно

Военные ВСУ обвиняют командование в провале обороны Торецка, сообщает New York Times. По данным издания, бойцы 41-й механизированной бригады ВСУ, которых перебросили на оборону этого города в ДНР, оказались не готовы воевать и потеряли позиции из-за некомпетентности военного руководства.