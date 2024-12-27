Панамский канал, далее везде: сбудутся ли антикитайские грёзы Дональда Трампа?

Ещё не заехав официально в Белый дом, обуреваемый стремлением максимально ослабить Китай Дональд Трамп принялся фонтанировать идеями, которые он частично озвучивал ещё в период своего первого президентского срока.
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