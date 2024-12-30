Лукашенко «выпорол» Пашиняна, месть норвежцам за русских моряков

Отказ норвежских моряков принять экипаж тонувшего в Средиземном море российского судна Ursa Major может грозить им международным судом, фигуранта дела о пытках в саратовской тюремной больнице обнаружили мертвым в СИЗО, президент Белоруссии Александр Лукашенко и премьер-министр Армении Никол Пашинян устроили пикировку на заседании Высшего Евразийского экономического совета — такие темы оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.