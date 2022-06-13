Документы и Факты

134 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Шендо
    батьку, спрячься в подполье и заяви оттуда о солидарности с кем нибудь. погоны не забудь спороть.Лукашенко: «Наши ...
  • anatoliy Анатолий Алексеев
    Молодцы, немцы, на зло бабушке уши отморожу, нам от этого решения ни холодно, ни жарко,. Пусть дальше продолжают задн...Лондон отреагиров...

Алексей Пушков назвал крупнейший провал Меркель

Алексей Пушков назвал крупнейший провал Меркель

Сенатор Алексей Пушков в своем телеграм-канале написал, что остановка сертификации «Северного потока-2» произошла по вине украинской политики бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель, это и стало крупнейшим ее провалом, сообщает корреспондент ДОФы.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх