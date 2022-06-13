Алексей Пушков назвал крупнейший провал Меркель

Сенатор Алексей Пушков в своем телеграм-канале написал, что остановка сертификации «Северного потока-2» произошла по вине украинской политики бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель, это и стало крупнейшим ее провалом, сообщает корреспондент ДОФы.