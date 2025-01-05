Виталий Петров и Сергей Сироткин проедут «24 часа Дубая»

SMP RacingНовый генеральный директор программы развития российского автоспорта G-Drive SMP Racing Виталий Петров и вице-президент, исполнительный директор Российской автомобильной федерации (РАФ) Сергей Сироткин в 2025 году выйдут на старт марафона «24 часа Дубая».
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