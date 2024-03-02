Суд оштрафовал туляка за заброшенный земельный участок

Собственник сельскохозяйственного земельного участка в Тульской области был привлечен к ответственности судом за невыполнение предписания Управления Россельхознадзора, как сообщает пресс-служба ведомства.
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