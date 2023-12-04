В Нижегородской области полицейские задержали подозреваемых в незаконной рубке лесных насаждений

В дежурную часть ОП (дислокация с. Гагино) МВД России «Большеболдинский» поступила информация о том, что на территории выделов межрайонного участкового лесничества, расположенного в окрестностях села Утка Гагинского муниципального округа, неустановленные лица осуществили незаконную вырубку лесных насаждений.
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