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Коршков о травме Петана: «У «Ак Барса» нет большой глубины, но ребята все мастеровитые. Мы хорошо готовы. При 4:0 с «Адмиралом» позволили себе лишнего»

Казанцы выиграли у клуба из Владивостока в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.  – Пауза перед матчами с «Адмиралом» сказалась как-то на вас? – Успели отдохнуть, потом подготовиться.

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