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Закон и Порядок

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"Легкие цели": в Иране оценили жесткое предупреждение Путина членам НАТО. Малым странам не поздоровится

"Легкие цели": в Иране оценили жесткое предупреждение Путина членам НАТО. Малым странам не поздоровится

Владимир Путин сделал суровое предупреждение малым странам НАТО, пишет Kayhan. Имея малую территорию и высокую плотность населения, они станут легкими целями, если Россию вынудят применить стратегическое оружие.

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Комментарии
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Егор П
петухи кукарекают, яйца сносятся...
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5 час.
E
Ed
Потом будет очень суровое, затем грозное, очень грозное и суровое. Как всегда бла-бла-бла
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4 час.
Сергей Лазарев
Вы удивитесь, но сегодня мир против нас и конечно мы победим, но какова будет цена победы и смогут ли наши дети жить на этой земле, не говоря уже о нас, большой вопрос. &quot;Мир в труху&quot; - красивый лозунг, но он означает, что и у нас будет будет все очень и очень непросто, вспомните Чернобыль, который и есть нестратегическое оружие.
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4 час.

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