"Легкие цели": в Иране оценили жесткое предупреждение Путина членам НАТО. Малым странам не поздоровится

Сергей Лазарев

Вы удивитесь, но сегодня мир против нас и конечно мы победим, но какова будет цена победы и смогут ли наши дети жить на этой земле, не говоря уже о нас, большой вопрос. "Мир в труху" - красивый лозунг, но он означает, что и у нас будет будет все очень и очень непросто, вспомните Чернобыль, который и есть нестратегическое оружие.