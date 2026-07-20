Украинской русофобии отвечают русские чекисты...

ЛК Любовь Кузьмина Галина Чужая Правильно говорят - хорошо там где нас нет, где мы появляемся там становится обычно. Правильно говорят:"Хорошо там, где мы есть", а не там где нас нет, понятно Вам?

Геннадий Хрипунов Я просто не понимаю почему руководство России вместе с Путиным не даёт отмашку, чтобы таких и других деверсантов и тех кто поддался на бандеровско-гей-европейскую-фашистскую уловку жостко с ними постумать; ломать руки, ноги и т. д, чтобы Народ виделпо ТВ , как с предателями наши силовики борятся, а не так, как сейчас, этим выродкам руки за спину и всё, а эти ублюдки ещё кричат не бейте меня .