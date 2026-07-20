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Украинской русофобии отвечают русские чекисты...

Украинской русофобии отвечают русские чекисты...

Реакция нашей контрразведки на тридцатидневку неукротимой, вплоть до истерики, на грани шизофренического бреда ненависти к России и к русским, которую провозгласил фанфарон Зеленский, себя ждать не заставила.

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Комментарии
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ЛК
Любовь Кузьмина
Галина Чужая
Правильно говорят - хорошо там где нас нет, где мы появляемся там становится обычно.
Правильно говорят:&quot;Хорошо там, где мы есть&quot;, а не там где нас нет, понятно Вам?
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2 м.
Геннадий Хрипунов
Я просто не понимаю почему руководство России вместе с Путиным не даёт отмашку, чтобы таких и других деверсантов и тех кто поддался на бандеровско-гей-европейскую-фашистскую уловку жостко с ними постумать; ломать руки, ноги  и т. д, чтобы Народ виделпо ТВ , как с предателями наши силовики борятся, а не так, как сейчас, этим выродкам руки за спину и всё, а эти ублюдки ещё кричат не бейте меня .
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2 м.
Игорь Кузнецов
Разбираться во время вооружённого противостояния с укробандеровцами кто из &quot;идейных убеждений&quot;, а кто просто был &quot;куплен&quot; не имеет смысла. Нет у нас &quot;закона военного времени&quot;, но есть Статья УК РФ до 20 лет заключения. Отлавливать, судить и сажать без права на УДО. А также разоблачать тех кто знал, но не сообщил в органы правопорядка.
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2 м.