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Кофе начал дешеветь. Эксперт рассказал о ситуации с ценами в России

Кофе начал дешеветь. Эксперт рассказал о ситуации с ценами в России

Кофе в России может продолжить дешеветь при сохранении благоприятного урожая в странах-производителях Натуральный кофе в России с начала 2026 года подешевел примерно на 2%.

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