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FiNE NEWS

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Корпус стражей исламской революции объявил южные маршруты Ормузского пролива опасными для судоходства

Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил о минировании южных судоходных маршрутов в районе Ормузского пролива, предупредив морские компании о повышенных рисках при использовании этого направления.

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