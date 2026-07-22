Корпус стражей исламской революции объявил южные маршруты Ормузского пролива опасными для судоходства

Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил о минировании южных судоходных маршрутов в районе Ормузского пролива, предупредив морские компании о повышенных рисках при использовании этого направления.
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