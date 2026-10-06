Аксёнов: пострадавшие от отключений света крымчане получат по 15 тысяч рублей в ближайшие недели

В ближайшее время все пострадавшие от отключения электроэнергии крымчане получат компенсации. Об этом на заседании Совета министров Республики Крым заявил глава РК Сергей Аксёнов.
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