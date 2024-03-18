ПОКРОВСКОЕ-СТРЕ...
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ПОКРОВСКОЕ-СТРЕШНЕВО

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Анастасия Ракова подвела итоги онкорейтинга за 2023 год

Анастасия Ракова подвела итоги онкорейтинга за 2023 год

Онкорейтинг является важным инструментом подхода, ориентированного на пациента В Москве подвели итоги онкологического рейтинга за 2023 год, список формируется на основе мнений пациентов и объективных медицинских показателей работы стационаров и способствует развитию здоровой конкуренции между якорными онкоклиниками столицы.

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