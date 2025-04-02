Aston Martin совместно с Curv Racing представили кокпит для автосимуляторов AMR-C01-R стои...

Aston Martin совместно с Curv Racing представили кокпит для автосимуляторов AMR-C01-R стоимостью более 6 млн рублейCurv Racing объединилась с Aston Martin для запуска AMR-C01-R, гоночного симулятора высокого класса, который улучшает оригинальную модель AMR-C01 2020 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)