‼️🇺🇸🇮🇷 Иран может в первую очередь ударить по Лос-Анджелесу и Сан-Диего из-за более удобной траектории ракет — Трамп ▪️Американский президент предположил, что именно эти два города могут стать первыми целями иранских ракет, поскольку маршрут для удара в данном направлении, по его словам, значительно удобнее.