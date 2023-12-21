Министр культуры приняла участие в акции «Елка желаний»

карла карлова

Кто такая любимова и почему она -министр культуры?Ее никто не знал и ее нынешняя "работа" ни начто не годиться.В народе она имеет негативную оценку ее "бурной деятельности".Что хорошего и полезного она раньше делала и делает сейчас?Пора менять эту любимову на настоящего профессионала-патриота.