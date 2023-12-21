Министр культуры России Ольга Любимова приняла участие в новогодней акции «Елка желаний». «Это замечательный добрый проект, благодаря которому исполняются мечты ребят из разных городов страны», — говорится в сообщении министра, опубликованном в Telegram.
Министр культуры приняла участие в акции «Елка желаний»
Комментарии
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карла карлова
Кто такая любимова и почему она -министр культуры?Ее никто не знал и ее нынешняя "работа" ни начто не годиться.В народе она имеет негативную оценку ее "бурной деятельности".Что хорошего и полезного она раньше делала и делает сейчас?Пора менять эту любимову на настоящего профессионала-патриота.
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