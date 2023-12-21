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Газета «Культура»

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Министр культуры приняла участие в акции «Елка желаний»

Министр культуры приняла участие в акции «Елка желаний»

Министр культуры России Ольга Любимова приняла участие в новогодней акции «Елка желаний». «Это замечательный добрый проект, благодаря которому исполняются мечты ребят из разных городов страны», — говорится в сообщении министра, опубликованном в Telegram.

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Комментарии
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карла карлова
Кто такая любимова и почему она -министр культуры?Ее никто не знал и ее нынешняя &quot;работа&quot; ни начто не годиться.В народе она имеет негативную оценку  ее &quot;бурной деятельности&quot;.Что хорошего и полезного она раньше делала  и делает сейчас?Пора менять эту любимову на настоящего профессионала-патриота.
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