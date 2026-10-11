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Пронедра

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Самые необычные рассветы в Солнечной системе

Самые необычные рассветы в Солнечной системе

На Земле восход Солнца кажется одним из самых привычных и неизменных событий. Каждое утро звезда появляется над восточным горизонтом, постепенно поднимается в небо, а вечером скрывается на западе.

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