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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Тертышный – это не уровень КХЛ. Он и Кравцов задрали нос, и это вина журналистов. Пацанов нужно было держать в ежовых рукавицах». Экс-директор «Трактора» Баландин о форвардах

«Где Кравцов заиграл? Я пока ничего не вижу. Да, Гру пытается его реанимировать, пробует в меньшинстве.

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