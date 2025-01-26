Прогноз погоды в Крыму на воскресенье.• Симферополь: +13°, дождь• Севастополь: +12°, облачно• Ялта: +11°, дождь• Алушта: +10°, дождь• Евпатория: +10°, дождь• Саки: +11°, дождь• Бахчисарай: +13°, дождь• Джанкой: +10°, дождь• Судак: +11°, дождь• Феодосия: +9°, дождь• Керч.
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