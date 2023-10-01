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Скопинцев тратит 30 000 рублей в месяц на помощь животным: «У нас 5 котов – Цезарь, Лукреция Борджиа, Пушинка, Марсель и Миша»

Скопинцев тратит 30 000 рублей в месяц на помощь животным: «У нас 5 котов – Цезарь, Лукреция Борджиа, Пушинка, Марсель и Миша»

– Откуда у тебя любовь к животным? – Она была привита с детства. Мы с сестрой постоянно таскали котов домой, кормили их, ухаживали за ними.

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