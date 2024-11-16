Волочкова не пошла в «Звезды в Джунглях», но за Натаном следит: «Мне предлагали невменяемый гонорар»

Уже второй месяц в эфире ТНТ идет шоу «Звезды в Джунглях», где происходит настоящая Санта-Барбара. Женатый Натан, встречаясь то с одной участницей, то с другой, вызывает гнев у зрителей и коллег своим непостоянством.