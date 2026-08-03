В Ленинградской области при пожаре на складе бумаги пострадали два человека

Два человека пострадали при пожаре на складе бумаги в Гатчинском округе Ленинградской области. Как сообщили в ГУ МЧС России по региону, возгорание произошло в одноэтажном складском здании в промзоне деревни Старицы.
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