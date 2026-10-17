Ребенок из России погиб во время отдыха на египетском курорте Шарм-эш-Шейх. По данным СМИ, мальчику было 11 лет, сообщает "Мир24".
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