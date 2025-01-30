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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Захарян не «бойцовская собака», а интеллектуальный игрок, его надо оберегать. А в Испании контактный футбол, кажется, что переубивают друг друга». Директор академии «Динамо» о проблемах Арсена

«В Испании контактный футбол, резкий и быстрый. Иногда даже переходят какие-то грани – кажется, что переубивают друг друга на поле.

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