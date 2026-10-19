От боёв с Красной армией, поляками и бермонтовцами до военных реформ 1930-х годов и событий июня 1940-го — история создания, вооружения и последнего периода существования армии независимой Литвы.
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