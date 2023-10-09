Экс-гендиректор "Ростова" Белоус заявил, что увольнять Абаскаля сейчас не надо

Юрий Белоус, экс-гендиректор "Москвы" и "Ростова", бывший вице-президент "Локомотива" заявил, что главному тренеру московского "Спартака" Гильермо Абаскалю нужно дать доработать до зимней паузы, а не увольнять.
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