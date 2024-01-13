Офицер Мазур рассказал, как локальные конфликты в мире повлияют на ход СВО

За последнюю неделю в мире вспыхнули новые конфликты — на этот раз в Эквадоре и Йемене. Многие аналитики предполагают, что они так или иначе повлияют на главное противостояние этого года, спецоперацию на Украине.
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