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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Вашингтон» выиграл 3 матча подряд и делит 2-е место на Востоке с «Каролиной». Без Овечкина у клуба 3-2 в 5 играх

«Кэпиталс» обыграли «Айлендерс» (5:4 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ. Форвард клуба из столицы США Том Уилсон отметился дублем, а его партнер Коннор Макмайкл – ассистентским хет-триком.

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