Элиты хлопочут. "Договорняк" никуда не пропал: Кто пытается продавить Кремль?

Александр Хироников "Если же попытки договориться провалятся, что вполне возможно, нужно напрячься и идти до Днепра. Тогда всё лучшее на Украине окажется на нашем берегу. Одессу жалко, так как потеряем её надолго, Приднестровье - тоже, но только в этом случае Россия избежит стратегического поражения. А когда-нибудь вернём и потерянное," Я не понЯл Латышева? Это что? Призыв к развалу России? Если без Одессы и Приднестровья, по его понятиям Россия, то это Россия с пороховой бочкой на Черном море. А весь ЧМВФ так и будет в Новороссийске? Царьград! Что пишете? Можно даже про Харьков не говорить, но Причерноморье должно быть только Российским! Слева хватит одной "зомбирумы" Санду.

L Lyudmila А нельзя назвать тех, кто в договорняке участвует? Нас много, их мало и вся страна поднимется против них. Вот тогда и посмотрим кто же в итоге победит и кто куда побежит с голой жопой этот самый договорняк, так что только пятки сверкать будут. Мы то без них проживем и не то проходили, хоть вздохнем свободно, а вот они - посмотрим.... А то из грязи в князи это у них быстро получилось, как бы от этих самых "князей" только грязь и не осталась. Похоже пришла пора действовать против всей этой "элиты" кардинально.