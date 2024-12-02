Фото: Царьград. Элиты хлопочут. "Договорняк" никуда не пропал. Кто пытается продавить Кремль? Политолог Алексей Ярошенко оценил внутриполитическую ситуацию в России и за её пределами.
Элиты хлопочут. "Договорняк" никуда не пропал: Кто пытается продавить Кремль?
Комментарии
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Александр Хироников
"Если же попытки договориться провалятся, что вполне возможно, нужно напрячься и идти до Днепра. Тогда всё лучшее на Украине окажется на нашем берегу. Одессу жалко, так как потеряем её надолго, Приднестровье - тоже, но только в этом случае Россия избежит стратегического поражения. А когда-нибудь вернём и потерянное," Я не понЯл Латышева? Это что? Призыв к развалу России? Если без Одессы и Приднестровья, по его понятиям Россия, то это Россия с пороховой бочкой на Черном море. А весь ЧМВФ так и будет в Новороссийске? Царьград! Что пишете? Можно даже про Харьков не говорить, но Причерноморье должно быть только Российским! Слева хватит одной "зомбирумы" Санду.
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3 час.
L
Lyudmila
А нельзя назвать тех, кто в договорняке участвует? Нас много, их мало и вся страна поднимется против них. Вот тогда и посмотрим кто же в итоге победит и кто куда побежит с голой жопой этот самый договорняк, так что только пятки сверкать будут. Мы то без них проживем и не то проходили, хоть вздохнем свободно, а вот они - посмотрим.... А то из грязи в князи это у них быстро получилось, как бы от этих самых "князей" только грязь и не осталась. Похоже пришла пора действовать против всей этой "элиты" кардинально.
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1 час.
sa
svet alex
Неужели в среде нашей власти есть такие умственно неполноценные и ратующие только за себя идиоты , которые не понимают, что разговаривать с англосаксами нельзя, все равно обманут! Есть орешник, есть другие хорошие средства.Не надо медлить, не надо жалеть этих долбаных бандеровцев, Бить и бить, не переставая! А то ударили раз орешником, а потом полмесяца рассуждаем, что мы поразили. А они в это время вооружаются и восстанавливаются.Сказал же Президент " бить надо первым" и тогда половины проблем не будет!
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32 мин.
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