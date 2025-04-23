В Америке смакуют безумные трюки от русского самородка! В Капризова не верили, а он творит шедевр за шедевром

«Миннесота» сравняла счет в серии с «Далласом».В различных прогнозах на розыгрыш Кубка Стэнли-2025, дефицита которых в Северной Америке не было, «Вегас» назывался одним из главных претендентов на серебряную чашку.
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