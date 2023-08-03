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Выпускавшая Jacobs компания JDE Peet’s прекратит продавать в России импортные марки кофе

Выпускавшая Jacobs компания JDE Peet’s прекратит продавать в России импортные марки кофе

Нидерландский производитель кофе JDE Peet’s потерял 185 миллионов евро на ребрендинге Jacobs. Несмотря на это, компания решила до конца 2023 года остановить в России продажу зарубежных брендов и сконцентрироваться на местных, сообщил «Коммерсант».

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