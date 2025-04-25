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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тер Стеген попал в заявку «Барсы» на финал Кубка Испании против «Реала». Вратарь не играл с сентября из-за травмы колена

Вратарь каталонской команды не играл с конца сентября из-за травмы колена. Он перенес операцию и вернулся к тренировкам в общей группе в конце марта.

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