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Поляки верят в свою армию пока она не воюет

Поляки верят в свою армию пока она не воюет

Сам себя не похвалишь, никто этого не сделает, решили поляки и тут же поспешили выдать на сайте Rzecz Pospolita статью о том, как наводнение, дескать, улучшит и без того прекрасный имидж польской армии.

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Комментарии
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АЛЕКСАНДР Крымский
Bober не kurva. Kurva пшек.
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20 час.
СЗ
Светлана Зуева
Ага,эстохи тоже верят,что ната резиновая надувная им тоже помогёт положить Россию на лопатки.....🙄это от нехватки ума такое напряжение в голове.....😏
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18 час.
НП
Наталья Павлова
Эти паны́ храбрые только против безоружных. С бобрами пусть воюют.
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14 час.

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