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Царьград

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Март в Москве будет теплее нормы: Метеорологическая весна наступит раньше

Март в Москве будет теплее нормы: Метеорологическая весна наступит раньше

Метеоролог Евгений Тишковец прогнозирует, что март в Москве будет на три-пять градусов теплее климатической нормы, а метеорологическая весна начнётся на две-три недели раньше обычного срока.

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