Колумбия: Один солдат был убит и трое других были ранены в результате нападения с использованием начиненного взрывчаткой дрона, которым управляли предполагаемые бывшие диссиденты из ФАРК, во время патрулирования в районе Беллависта муниципалитета Буэнос-Айреса, департамент Каука, в утренние часы.
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