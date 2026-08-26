Колумбия: Один солдат был убит и трое других были ранены в результате нападения с использованием начиненного взрывчаткой дрона, которым управляли предполагаемые бывшие диссиденты из ФАРК, во время патрулирования в районе Беллависта муниципалитета Буэнос-Айреса, департамент Каука, в утренние часы.