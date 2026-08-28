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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Динамо» Махачкала продало Мастури в «Эсперанс» за 800 тысяч евро

«Динамо» Махачкала объявило о переходе Хазема Мастури в тунисский «Эсперанс». Сообщалось , что дагестанский клуб получит за 29-летнего форварда сборной Туниса 800 тысяч евро, С августа 2025 года Мастури провел за «Динамо» 31 матч во всех турнирах, забив четыре гола.

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