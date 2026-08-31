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Аргументы и Факты

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ЦБ перенесет начало действия измененной ключевой ставки

ЦБ перенесет начало действия измененной ключевой ставки

Банк России планирует перенести начало действия измененной ключевой ставки с понедельника на среду. Об этом говорится в проекте основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2027 год и период 2028–2029 годов, опубликованном регулятором.

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