Депутат Милонов: необходимо учредить День участника СВО

Заместитель председателя комитета Государственной Думы по делам семьи, женщин и детей Виталий Милонов высказал идею о создании в России нового государственного праздника — Дня участников специальной военной операции на Украине, — сообщает Pravda.
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