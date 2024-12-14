Минобороны: за неделю в зоне СВО в плен сдалось 87 военнослужащих ВСУ

Русские войска взяли в плен 87 украинских военнослужащих в течение последней недели.В зоне проведения специальной военной операции в течение недели, с 7 по 13 декабря, русские войска взяли в плен 87 украинских военнослужащих.
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