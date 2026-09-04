Пожар на нефтебазе в Сочи может осложнить ситуацию с топливом на заправках – Кондратьев

Сейчас необходимо максимально ускорить разгрузку прибывающих цистерн, оперативно доставлять топливо на АЗС и снять любые лимиты на заправках, заявил в пятницу, 4 сентября 2026 года, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.