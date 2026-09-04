Журнал «Профиль»
ГлавнаяПолитикаЭкономикаФинансыОбществоКультураНаука и технологииЖизнь
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Журнал «Профиль»

14 019 подписчиков

Пожар на нефтебазе в Сочи может осложнить ситуацию с топливом на заправках – Кондратьев

Пожар на нефтебазе в Сочи может осложнить ситуацию с топливом на заправках – Кондратьев

Сейчас необходимо максимально ускорить разгрузку прибывающих цистерн, оперативно доставлять топливо на АЗС и снять любые лимиты на заправках, заявил в пятницу, 4 сентября 2026 года, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым