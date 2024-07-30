Пентагон передаст Украине два пакета военной помощи на сумму 1,7 миллиарда долларов

Вашингтон передаст Украине два крупных пакета военной помощи на сумму 1,7 миллиарда долларов. Первый пакет стоимостью 200 миллионов долларов будет состоять из вооружений, которые уже находятся в распоряжении армии США, включая противоракеты, снаряды для ракетных систем и артиллерии, а также противотанковые ружья.
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