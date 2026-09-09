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Татар-информ

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Казанский ТЮЗ ставит спектакль со зрителями в новой интерактивной экскурсии

Казанский ТЮЗ ставит спектакль со зрителями в новой интерактивной экскурсии

Фото: © Жамиль Салимгареев / "Татар-информ" Казанский театр юного зрителя представил новый формат своих спектаклей – театрализованную интерактивную экскурсию «Синица, пшеница, кот и другие», которая откроет для зрителей обновленный театр изнутри.

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