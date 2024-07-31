В Крыму установили лимит добычи диких животных на охоте

Власти Крыма подсчитали, сколько можно убить оленей и косуль в крымских лесах во время охоты. Соответствующее Распоряжение Главы Республики Крым «Об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов в Республике Крым на период с 1 августа 2024 года до 1 августа 2025 года» опубликовано на официальном портале крымского правительства.