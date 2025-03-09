«Суджа всё! Враг уходит из Курской области»: Самый кровавый котёл, город завален телами ВСУ, Подоляка — этот день будет вписан в историю: Новости СВО, 09.03.25 г.

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Комментарии
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И
ИгорьОвчаренко
А можете писать информацию  не повторяя  её по несколько  раз .Впечатление такое, что с памятью у вас не всё нормально. .Написали и сразу забыли....
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18 час.
АР
Александр Романенко
Действительно. Тоже самое три четыре повтор.Бухой видимо.
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17 час.
тн
татьяна неструева
они не должны   выходить   из области  .  они должны  остаться  в земле  все до последнего .
Ответить
16 час.
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