Глобальная катастрофа: крах атлантической циркуляции может случиться в ближайшие десятилетия Татьяна СергееваНовое исследование, проведенное учеными, предсказывает возможный коллапс одной из важнейших систем океанских течений в Атлантике уже в 2030-х годах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии