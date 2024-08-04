Глобальная катастрофа: крах атлантической циркуляции может случиться в ближайшие десятилетия Татьяна СергееваНовое исследование, проведенное учеными, предсказывает возможный коллапс одной из важнейших систем океанских течений в Атлантике уже в 2030-х годах.